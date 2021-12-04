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Народный календарь. Что поможет избавиться от болезней 5 декабря

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что поможет избавиться от болезней 5 декабря
Фото: Pixabay

5 декабря Православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме.

Женщины утром 5 декабря отправлялись в лес за травой — ефилией, которая, согласно приметам и народным поверьям, росла только в снегу. Это растение обладало огромными целебными качествами — излечивало от недугов, и помогало растущему организму быть крепче и сильнее, поэтому траву заваривали обычно для детей.

После Прокопьева дня устанавливался хороший санный путь. Большие надежды крестьяне возлагали на покровителя дня. Имя Прокопий по их понятиям отражало ориентированность на «прокапывание», т. е. обустройство дорог.

В этот период начинали проводить ярмарки, торговали санями. На Прокопия устраивали мужские братчины. Мужчины обязательно варили общественное пиво.

Приметы погоды:

Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит.

Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.

Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что поможет избавиться от болезней 5 декабря

Именины отмечают: Василий, Герасим, Афанасий, Илья, Иван, Фаддей, Петр, Максим, Владимир, Архип.

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