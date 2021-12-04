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Вероника Логинова стала новым генеральным директором РУСАДА

Полина Долганова

Общество
Вероника Логинова стала новым генеральным директором РУСАДА
Фото: Ассоциация юристов России (АЮР) / alrf.ru

Новым генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) назначена Вероника Логинова. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили на сайте Ассоциации юристов РФ.

Кандидатура нового гендиректора была утверждена 4 декабря на собрании учредителей агентства. До этого врио руководителя РУСАДА был Михаил Буханов.

По словам председателя правления АЮР Владимира Груздева, избрание нового руководителя проходило под надзором Всемирного антидопингового агентства (WADA), со стороны которого не последовало ни одной претензии по итогам назначения нового директора.

Вероника Логинова является советником ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ, а также членом рабочей группы по совершенствованию законов в индустрии российского спорта.

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