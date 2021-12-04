«Вам он не отказывал»: американский сенатор обиделась из-за слов о Путине

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Сенатор-демократ Джин Шахин считает, что враждует с Россией и ее президентом Владимиром Путиным сильнее других американских политиков. Такое мнение она высказала во время перепалки с республиканцем Томом Коттоном, заявившем о недостаточном давлении на Москву.

Политики схлестнулись на заседании Конгресса в пятницу, 3 декабря. Трансляцию вел телеканал C-SPAN. Во время выступления Коттон сказал, что Соединенные Штаты и лично президент Джо Байден потакают интересам Путина. Сенатор, в частности, указал на недостаточное санкционное давление на газопровод «Северный поток — 2». Кроме того, республиканец призывал оппонентов из Демократической партии повлиять на главу Белого дома в вопросах взаимодействия с Кремлем.

Слова Коттона привели в ярость Шахин, и она поспешила перебить коллегу.

— Между прочим, я обиделась, сенатор Коттон, — сказала сенатор-демократ. — Я — тот самый человек, которому Владимир Путин отказался выдать визу, потому что я против России! <…> Вам он не отказывал в визе. Так что не говорите мне, что я слишком мягкая в отношении России, ваши аргументы тут же развалятся.

Шахин находится в российском черном списке. Документ появился как реакция на введение американских санкций. В 2017 году сенатор не смогла въехать в Россию.