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6 декабря почитается память Митрофана Воронежского — епископа русской церкви, причисленного к лику святых в 1832 году. В миру он носил имя Михаил. 6 декабря было принято гадать на то, когда человек вернется с военной службы. Для этого ловили паука и сажали его в банку, которую плотно закрывали. Через шесть дней проверяли, жив ли паук. Если да, то с солдатом все будет хорошо. Паука отпускали на волю и наблюдали за его поведением. Если паучок начинал плести паутину, то мужчина скоро будет дома.

Обычно в этот день на Руси устраивались шумные гуляния. Хозяйки пекли пироги, мужчины варили пиво. Посиделки сопровождались забавами и играми. Народ отмечал окончательное установление санного пути.

Приметы погоды:

Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь теплым будет.

Если верхушки лиственных деревьев порозовели, зима будет несильно суровой.

Облака по небу низко плывут — к похолоданию.

С неба доносится шум — к снегопаду и метели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что может предсказать паук 6 декабря

Именины отмечают: Митрофан, Борис, Федор, Александр, Алексей, Григорий.