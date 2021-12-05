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Девятилетний мальчик утонул в пруду в подмосковном Серпухове

Иван Юминов

Происшествия
Девятилетний мальчик утонул в пруду в подмосковном Серпухове
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Девятилетний ребенок, вышедший на лед со сверстниками, утонул в Серпухове. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК в воскресенье, 5 декабря.

— По данным следствия, 4 декабря в деревне Лукьяново городского округа Серпухов трое школьников вышли на покрытый льдом водоем, после чего, отойдя от берега на расстояние около 70 метров, двое из них провалились под лед. Оставшийся на поверхности мальчик сумел вытащить одного из товарищей из водоема, второй ребенок ушел под лед, — говорится в сообщении.

Вскоре один из них сообщил об инциденте своей матери, которая вызвала экстренные службы. Прибывшие на место спасатели извлекли тело ребенка из воды.

Следователи допросили очевидцев и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, заключили в СК.

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