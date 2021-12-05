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Метеоролог предупредил о балканском циклоне в Московском регионе

Иван Юминов

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Погода в Москве
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Метеоролог предупредил о балканском циклоне в Московском регионе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Балканский циклон «атакует» Московский регион во вторник, 7 декабря, а погода на следующей неделе будет переменчивой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Во вторник регион будет атакован активным балканским циклоном, который обрушится снегопадами с аномальным количеством осадков — до 7–12 миллиметров, что составляет до 20 процентов месячной нормы. При этом потеплеет и столбики термометров устремятся к нулевой отметке, — рассказал синоптик.

Умеренно холодная погода на следующей неделе будет чередоваться с периодами тепла под «соусом» снегопадов и гололеда, добавил он. Температура воздуха в Москве составит от пяти до семи градусов холода, а в области — от четырех до девяти.

Сугробы в городе вырастут до 12–17 сантиметров с опережением графика на две недели. Гололед образуется в ночь на среду, 8 декабря, из-за смены оттепели на снегопад и понижение температуры, предупредил метеоролог.

Снег, по его словам, продолжится и в четверг, 9 декабря, а также пятницу, 10 декабря. При этом в выходные снова потеплеет до температуры около нуля с осадками и вероятностью ледяных дождей, отметил Тишковец в Instagram.

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