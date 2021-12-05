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ОНК разрешат покамерный обход заключенных московских СИЗО

Иван Юминов

Общество
ОНК разрешат покамерный обход заключенных московских СИЗО
Фото: Unsplash

Руководство управления ФСИН по Москве с 6 декабря разрешит членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) покамерный обход заключенных СИЗО. Об этом сообщил председатель городской ОНК Георгий Волков в воскресенье, 5 декабря.

— В Москве с понедельника в учреждениях УФСИН России по Москве открывается покамерный обход, — рассказал представитель комиссии.

Наблюдателям запретили покамерный обход заключенных весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Таким образом, они могли общаться с арестантами лишь после их вывода из камер через стекло в специальном помещении.

Члены ОНК, как уточняется, неоднократно просили ослабить меры из-за темпов вакцинации среди арестованных. Новое решение позволит правозащитникам поговорить с большим числом заключенных, приводит слова Волкова «Газета ОНК».

6 октября сообщалось, что экс-директор ФСИН Александр Калашников подписал указ об увольнении начальника тюремной больницы в Саратовской области, где пытали заключенных. Также вместе с начальником больницы уволены еще три сотрудника.

Все четверо уволены «по отрицательным мотивам». В одной из тюрем под Саратовом в отношении заключенного совершали действия насильственного характера.

Соответствующее видео появилось в Сети 4 октября. По словам автора публикации, надругательство было зафиксировано в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН под Саратовом.

СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных. Уточняется, что два дела возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще два — по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».

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