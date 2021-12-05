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Путин пообещал поддержать любые инициативы в пользу волонтеров

Иван Юминов

Общество
Путин пообещал поддержать любые инициативы в пользу волонтеров
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать любые инициативы в пользу волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 5 декабря.

— И, конечно, я, безусловно, поддержу все ваши начинания, в том числе и работу в государственных органах, в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения. В том числе это касается и страхования добровольцев, — рассказал глава государства на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе 2021».

Празднование Дня волонтера в стране, как уточнил президент, является свидетельством, что их работа высоко оценивается людьми. России, по его словам, необходимы неравнодушные люди, которые приходят на помощь другим по зову сердца.

Добровольцы взяли большую нагрузку и ответственность в условиях пандемии коронавируса, подчеркнул лидер. Им удалось вложить душевное тепло в преодоление общей беды, рискуя своим здоровьем и жизнью, уверен он. Путин поблагодарил всех, кто в непростой период не остался равнодушным, отмечается на сайте Кремля.

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