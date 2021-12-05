Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проект Дептранса Москвы «Хвосты и лапки» получил награду премии #МыВместе

Иван Юминов

Город
Проект Дептранса Москвы «Хвосты и лапки» получил награду премии #МыВместе
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Проект столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры получил награду международной премии #МыВместе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 5 декабря.

— Наш проект «Хвосты и лапки» не просто вышел в финал международной премии #МыВместе — он победил в номинации «Бизнес-технологии для жизни»! Ему всего год, а его уже признают лучшим на международном уровне, — говорится в сообщении.

За время существования проекта, как уточняется, его географию расширили до всей России. Платформа помогла более чем 1600 бездомным животным найти хозяев. В настоящее время новый дом на «Хвостах и лапках» ищут почти пять тысяч животных, отмечается в Telegram-канале департамента.

16 ноября сообщалось, что в Москве появилась транспортная карта «Тройка» в честь создания в городе пилотных площадок нового типа для выгула собак. Тираж карты составляет десять тысяч экземпляров, купить ее можно в кассах Кольцевой линии метро, а также на станциях внутри кольца.

Главным героем карты стал пес Буся, который является подопечным центра реабилитации животных «Юна» и участником проекта «Хвосты и лапки», который помогает питомцам обрести свой дом. Фотографию Буси сделали в первом парке для собак в районе Северное Медведково.

Читайте также:
Животные онлайн-сервис Награды
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте