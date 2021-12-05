Проект Дептранса Москвы «Хвосты и лапки» получил награду премии #МыВместе

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Проект столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры получил награду международной премии #МыВместе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 5 декабря.

— Наш проект «Хвосты и лапки» не просто вышел в финал международной премии #МыВместе — он победил в номинации «Бизнес-технологии для жизни»! Ему всего год, а его уже признают лучшим на международном уровне, — говорится в сообщении.

За время существования проекта, как уточняется, его географию расширили до всей России. Платформа помогла более чем 1600 бездомным животным найти хозяев. В настоящее время новый дом на «Хвостах и лапках» ищут почти пять тысяч животных, отмечается в Telegram-канале департамента.

16 ноября сообщалось, что в Москве появилась транспортная карта «Тройка» в честь создания в городе пилотных площадок нового типа для выгула собак. Тираж карты составляет десять тысяч экземпляров, купить ее можно в кассах Кольцевой линии метро, а также на станциях внутри кольца.

Главным героем карты стал пес Буся, который является подопечным центра реабилитации животных «Юна» и участником проекта «Хвосты и лапки», который помогает питомцам обрести свой дом. Фотографию Буси сделали в первом парке для собак в районе Северное Медведково.