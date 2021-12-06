Наталья Сергунина: В 2021 году финансовую поддержку со стороны Москвы получили вдвое больше предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Малый и средний бизнес города с начала года получил поддержку со стороны властей на сумму более 17 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 6 декабря.

— Субсидии, гранты, поручительства по кредитам получат около 28 тысяч столичных компаний. Для сравнения: в прошлом году были одобрены заявки 14 тысяч организаций, — рассказала представитель мэрии.

Общий объем поддержки предпринимателей за время пандемии коронавируса превысил 34 миллиарда рублей, уточнила она. Свыше 13 миллиардов рублей составили поручительства Москвы по кредитам предпринимателей, которые помогли им привлечь финансирование на 27,3 миллиарда рублей.

При этом более 2,5 миллиарда рублей выделили на субсидии и гранты, с помощью которых можно возместить затраты на ЖКХ, обучение персонала и лизинг оборудования. Почти десять тысяч компаний привлекли с начала года финансирование на сумму более 60 миллиардов рублей в рамках программы льготного кредитования.

Новая программа льготного кредитования для начинающих бизнесменов была утверждена правительством Москвы 16 ноября. Теперь для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в столице меньше года назад, город будет выступать поручителем по всей сумме займа и субсидировать часть процентной ставки по кредиту до пяти миллионов рублей.

Работодателям, отчитавшимся о вакцинации не менее 60 процентов персонала к 15 августа, выделили 278 миллионов рублей. Сумма помощи для предприятий составляет 15 тысяч рублей на компанию и по 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника, а для ИП без сотрудников — 21,5 тысячи рублей.

Город выделил и субсидии на размещение рекламы в сервисах «Яндекса» более чем 13 тысячам предпринимателей. В течение двух месяцев они размещали рекламу в интернете со скидкой 90 процентов.

Дополнительно на поддержку бизнеса в этом году было выделено пять миллиардов рублей, уточнил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Средства были направлены на льготное кредитование с акцентом на приоритетные отрасли и выплаты за соблюдение санитарных мер, подчеркнул он.

Кафе и рестораны, подавшие данные о вакцинации не менее 60 процентов персонала до 15 августа, до сих пор могут подать заявку на финансовую поддержку. Они смогут возместить 100 процентов затрат на коммунальные услуги за третий квартал года.

Документы на этот вид поддержки можно подать до 29 декабря. Подать заявки на все виды финансовой поддержки можно на сайте Московского инновационного кластера.