Заниматься гимнастикой по методике Ирины Винер-Усмановой теперь можно еще в трех столичных школах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Нагорная улица Карта всех событий

Город передал помещения общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров Академии спорта Ирины Винер для развития программы дополнительного образования «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики».

Международная Академия спорта Ирины Винер реализует на базе московских школ программу дополнительного образования «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики». С 2018 года в ее активе девять помещений в восьми столичных образовательных учреждениях. В 2021 году городпередал организации еще три объекта, где юные москвичи смогут заниматься по методике прославленного тренера. Об этом рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Несколько лет в столичных школах под эгидой Международной Академии спорта Ирины Винер проходят занятия для детей от трех лет. Для реализации уникального физкультурно-оздоровительного проекта в 2018 году город передал в безвозмездное пользование Академии девять помещений в восьми общеобразовательных учреждениях общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров. В 2021 году город предоставил для занятий по программе выдающегося тренера еще три помещения совокупной площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров в трех школах: ГБОУ № 56 на Кутузовском проспекте, ГБОУ «Школа Бескудниково» на Бескудниковском бульваре и ГБОУ «Школа в Некрасовке» на улице Льва Яшина, — сообщил Максим Гаман.

Международная Академия спорта Ирины Винер получила по договорам безвозмездного пользования спортивные залы, раздевалки и необходимые вспомогательные помещения. Они могут быть задействованы Академией на условиях почасового использования. Все остальное время ими распоряжается само общеобразовательное учреждение. При этом оснащение и обеспечение необходимым для занятий инвентарем производит Академия.

Сегодня заниматься гимнастикой по программе Академии спорта Ирины Винер можно в 11 общеобразовательных школах города, которые расположены в семи административных округах. Больше всего отделений на северо-западе столицы — в четырех школах № 1900, 705, 2097 и 1387. По два филиала на юго-западе (в зданиях школы № 626 на Севастопольском проспекте и улице Нагорной) и западе (школы № 56 и 323). В Южном, Центральном, Северном и Юго-Восточном округах у Академии по одному филиалу — школы № 1507, 1253, а также «Школа Бескудниково» и «Школа в Некрасовке» соответственно.