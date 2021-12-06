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Врач рассказал, к какой неожиданной проблеме может привести отказ от шапки зимой

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, к какой неожиданной проблеме может привести отказ от шапки зимой
Фото: Pixabay

Нахождение зимой на улице без шапки может привести к раннему появлению седых волос. Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

По его словам, низкая температура воздуха оказывает негативное влияние на кровообращение луковиц волос и кожи головы.

— От этого происходит спазм кровеносного сосуда головы, а это способствует отмиранию волосяной луковицы. Человек седеет именно из-за того, что поражаются кровеносные сосуды головы, — пояснил специалист в комментарии РИАМО.

Он отметил, что точно такой же эффект получится, если выйти на холод с потными или с плохо просушенными после мытья волосами.

Звонков порекомендовал в зимнюю погоду носить плотную вязаную шапку. Она не должна продуваться ветрами, также она может иметь двухслойное плетение или тканевую подкладку.

До этого терапевт предупредила об опасных последствиях голых щиколоток в мороз. При минусовой температуре на улице оголенные щиколотки могут спровоцировать не только обычные простудные заболевания, но и другие, более серьезные болезни, которые потребуют продолжительного лечения.

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