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Вышел тизер спецэпизода по вселенной «Гарри Поттера»

Михаил Алимов

Общество
Вышел тизер спецэпизода по вселенной «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

Специальный эпизод к юбилею первого фильма о Гарри Поттере продолжает обрастать подробностями. На своем официальном YouTube-канале американский стриминговый сервис HBO MAX опубликовал тизер грядущего выпуска «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts).

В минутном видеоролике показано, как письма из Хогвартса получили Невилл Долгопупс (актер Мэтью Льюис), Хагрид (Робби Колтрейн) и Артур Уизли (Марк Уильямс).

Кроме того, анонсировали участие и других актеров. В выходящем 1 января 2022 года эпизоде появятся главные звезды фильмов — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Том Фелтон, Эванна Линч и другие артисты оригинальной саги.

В ноябре популярная британская актриса Эмма Уотсон рассказала о эмоциях после совместной работы актеров над новым фильмом. Она была невероятно рада встрече с Грином и Рэдклиффом, ведь они вместе росли на съемочной площадке. Актриса поблагодарила коллег за поддержку и поздравила фанатов «Гарри Поттера» с юбилеем фильма.

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