Врач объяснила, чем опасна аллергия на живую ель

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Среди симптомов аллергии на живую елку — насморк, чихание, зуд глаз и першение в горле. Кроме того, при бронхиальной астме в результате аллергии может возникнуть приступ. Об этом «Вечерней Москве» рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

Врач отметила, что одна из наиболее распространенных причин аллергии на живую елку — пыльца и плесень, которые попадают в квартиру вместе с деревом. Действенный способ минимизировать вероятность возникновения аллергии — помыть дерево.

— Елки растут в лесу, на них может накопиться плесень, пыльца растений. Если елку не помыть (искусственные елки моют, а натуральные обычно нет), то в дом вместе с елкой могут прийти аллергены. Как я уже сказала, пыльца, особенно плесень: сейчас теплая погода была достаточно долго, в воздухе много спор плесневых грибов. Они могут оседать на ветках и потом появиться в комнате, — рассказала Логина.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что человек может столкнуться и с аллергией на хвойные растения в целом. Однако обычно такие реакции возникают на пыльцу в период цветения весной.

Еще одна из распространенных причин аллергии — пыль, заметила Логина.

— Пыль также может спровоцировать аллергические реакции. Чистить елку вряд ли есть смысл, но если у кого-то из членов семьи есть такие реакции, после Нового года елку надо быстро убрать, — посоветовала аллерголог-иммунолог.

При аллергии на ель могут возникать такие симптомы, как заложенность носа, чихание, зуд глаз и першение в горле, отметила Логина. Особенно осторожными стоит быть астматикам: у них могут даже появиться приступы удушья, заключила собеседница «ВМ».