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Юрист объяснил, какие дополнения нельзя ставить на авто

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист объяснил, какие дополнения нельзя ставить на авто
Фото: Pexels

Любые изменения в конструкции автомобиля необходимо регистрировать в ГИБДД. Однако некоторые из них в принципе запрещены: например, установка «кенгурятников», а в некоторых случаях — установка ксеноновых фар. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Эксперт подчеркнул, что одно из наиболее распространенных нарушений — незаконная установка газового оборудования.

— Все инженеры завода просчитывали двигатель так, что он будет работать на бензине. Вы же пошли просто в гаражи к какому-нибудь дяде Васе и поставили туда газобалонное оборудование, чтобы сэкономить. Это оборудование никто не просчитывал и никто не знает, как оно работает. Пожалуй, это самый распространенный вид незаконного переоборудования, но, опять же, узаконить можно, если вы подадите все документы, сертификаты, лицензии, что подключили и купили в нормальном месте, не в шарашкиной конторе, — отметил собеседник «ВМ».

Юрист обратил внимание, что все изменения в конструкции необходимо вовремя регистрировать. Это нужно сделать перед подачей документов на внесение изменений в ТС.

На втором месте по распространенности — нелегальная установка ксеноновых фар.

— Ксенон тот же нельзя ставить. Если ваша машина не оснащена линзами, гидрокорректором фар и омывателем, туда нельзя ставить ксенон, — рассказал Славнов.

Эксперт обратил внимание, что долгое время популярным дополнением были «кенгурятники», однако теперь их установка под запретом из-за повышенного риска для пешеходов при столкновении.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что полный список всех дополнений, запрещенных к установке, содержится в Правилах дорожного движения.

— У нас существует перечень неисправностей № 7 в ПДД. Если в нем что-то есть или что-то поставили сами, чего не было у завода-изготовителя, то это все относится к незаконному переоборудованию, — рассказал юрист.

По словам эксперта, некоторые дополнительные элементы можно вполне легально устанавливать без регистрации. Например, к таким элементам относится багажник на крышу. А вот фонарь такси уже необходимо регистрировать.

Эксперт предупредил: езда с незарегистрированными изменениями в Конструкции чревата наказанием по статье 12.5 КоАП. За это нарушение на автомобилиста могут наложить штраф в размере 500 рублей.

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