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Киноконцерт «Холодное сердце» пройдет в Московской консерватории

Ольга Маркова

Развлечения
Киноконцерт «Холодное сердце» пройдет в Московской консерватории
Фото: Пресс-служба концерта
Россия, Москва, Большая Никитская улица, 13 Карта всех событий

Большой зал Московской консерватории 18 декабря приглашает жителей и гостей столицы увидеть уникальный киноконцерт «Холодное сердце». Знаменитые хиты из мультипликационного фильма зрители услышат в исполнении Натальи Быстровой, Анны Бутурлиной, озвучившие Эльзу и Анну, и лауреата российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Дмитрия Ермака.

«Холодное сердце» — мультфильм студии Disney, получивший две премии «Оскар» в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня». Показ ленты будет сопровождаться выступлением симфонического оркестра «Русская филармония» под управлением Сергея Тарарина. Мероприятие представлено компанией Zapomni совместно с Disney.

Отважная Анна отправляется в путешествие вместе с грубоватым проводником Кристоффом и его верным оленем Свеном. Им предстоит найти Эльзу, сестру Анны, чьи ледяные чары погрузили королевство в вечную зиму. По пути они столкнутся с суровыми погодными условиями, мифическими троллями и снеговиком по имени Олаф. Но главное — Анне и Кристоффу придется бороться с силами самой природы, чтобы спасти королевство.

Участие по билетам, сообщает пресс-служба мероприятия.

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