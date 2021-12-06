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Фестиваль актуального научного кино пройдет в кинотеатрах «Москино»

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль актуального научного кино пройдет в кинотеатрах «Москино»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Костякова, 10 Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» с 12 по 20 декабря приглашает горожан на Дни научного кино ФАНК (Фестиваль актуального научного кино). Показы пройдут в кинотеатрах «Искра» и «Полет».

Посетители увидят документальные картины, где можно совершить путешествие в мир хлеба, проанализировать природу страха, поразмышлять о способности фиксировать реальность с помощью фотоаппаратов и помедитировать о месте человека во Вселенной.

Так, австрийская лента «Хлеб. Ежедневное чудо» покажет хлебопекарные фабрики транснациональных пищевых корпораций и традиции пекарей-ремесленников. В фильме «Вкус страха» швейцарский режиссер Мирьям фон Аркс интересно и остроумно анализирует универсальный вопрос: почему люди боятся страха?

Американская картина «В поисках альтернативной планеты» расскажет историю огромной машины и группы женщин-ученых, новаторов, пытавшихся найти жизнь за пределами нашей солнечной системы.

Последовавшая за громким убийством Фредди Грея полицейская реформа в Балтиморе подтолкнула режиссера Тео Энтони начать исследование связей между правосудием и системами слежения. Его результатом стал многогранный фильм-эссе о природе взгляда «Повсюду свет».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Москино.

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