Раздражающую пользователей особенность изменят в Windows 11

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В Windows 11 вернется смена браузера по умолчанию из предыдущей версии операционной системы (ОС). Такое решение компания Microsoft приняла из-за жалоб пользователей на новый интерфейс, передает The Verge.

Изменения внесли в сборке № 22 509. В ней сменить браузер по умолчанию можно с помощью одного клика мышки, как это было в Windows 10. В актуальных сборках последней версии ОС процесс усложнился — при попытке сменить браузер пользователю предлагают с помощью диалоговых окон выбора веб-просмотрщика.

5 октября компания Microsoft выпустила Windows 11, разрешив обновление для части устройств. Для других устройств внедрение обновленной операционной системы будет постепенным. Она рассчитывает к середине 2022 года обновить до Windows 11 все устройства.

Новая версия операционной системы Windows 11 была представлена в конце июня 2021 года. Обновленная ОС выполнена в новом дизайне, новое место на экране и новый вид обрело стартовое меню «Пуск».

Изменения коснулись и Microsoft Store. Его дизайн и система поиска обновились. Компания заявляла, что с нетерпением ждет продолжения работы по внедрению приложений Android в Windows и Microsoft Store.