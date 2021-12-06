Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу

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Верховный суд Украины оставил в силе предполагающий 13 лет заключения приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Об этом свидетельствует трансляция заседания, которую в понедельник, 6 декабря, показали на Youtube-канале судебной власти.

— Приговор Оболонского суда... Киева Януковичу Виктору Федоровичу… решение Апелляционного суда Киева… оставить без изменений, — заключил судья.

Уточняется, что суд пока огласил только резолютивную часть решения, а мотивировочную объявят 13 декабря.

7 октября высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил заключить под стражу экс-президента страны Виктора Януковича. Мера пресечения была избрана заочно, так как ни Янукович, ни его представители на заседании суда не присутствовали.

Януковича обвиняют в незаконном завладении резиденцией Межигорье, которая до 2007 года находилась в собственности государства. Украинские правоохранители полагают, что Янукович получил ее в собственность с нарушением закона.