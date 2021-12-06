В Белом доме заявили о разочаровании после последнего раунда переговоров в Вене

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В Вашингтоне назвали «разочаровывающим» последний раунд переговоров о восстановлении атомной сделки в Вене и обвинили Иран в неготовности делать шаги вперед. Такое мнение в понедельник, 6 декабря, выразила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Последний раунд встреч был разочаровывающим, Иран явился к столу переговоров неготовым к прогрессу, — сказала представитель администрации президента США Джо Байдена. Ее слова приводит РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписал всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

6 апреля 2021 года в Вене началось заседание совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.