Автоэксперт объяснил, надо ли прогревать двигатель зимой

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Даже при минимальном морозе желательно дать двигателю немного поработать перед поездкой: это поможет продлить его ресурс. Кроме того, не стоит сразу давать двигателю максимальную нагрузку. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

По словам собеседника «ВМ», многие автоэксперты расходятся во мнениях о том, нужно ли прогревать двигатель.

— Это такой извечный вопрос. Специалисты автомобильного мира делятся на два лагеря: одни говорят, что не надо греть, другие — надо. Я считаю, что правда где-то посередине: греть нужно, но кратковременно, — рассказал специалист.

Даже при отрицательных температурах несколько минут работы двигателя помогут прогреть все детали и сделать масло более жидким, отметил Сачков. Так, при нуле градусов будет достаточно пары минут прогрева, уверен эксперт.

Начинать движение зимой также нужно правильно, заметил собеседник «ВМ».

— Плавно, без рывков, резких ускорений и торможений, в движении прогревая основные узлы и агрегаты: двигатель, коробку, детали трансмиссии, — рассказал Сачков.

Специалист обратил внимание на то, что при регулярном пренебрежении прогревом двигателя автовладелец рискует преждевременно столкнуться с необходимостью ремонта. Однако эта проблема все равно проявится далеко не сразу.

Эксперт отметил, что повышенный ресурс двигателей в автомобилях такси связан именно со стилем езды таксистов.

— Самый большой износ мотора всегда идет при холодном пуске. Именно поэтому в машинах такси двигатели часто ходят по несколько сотен тысяч километров без капремонта. Потому что у них минимальное количество пусков, мотор практически не глушится, — заключил Сачков.