Наталья Сергунина анонсировала познавательную акцию «День без турникетов»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 9 по 11 декабря в Москве пройдет четвертая и заключительная в 2021 году акция «День без турникетов». Теперь к познавательному проекту присоединилось десять новых площадок, а всего москвичей приглашают почти 80 организаций. Зарегистрироваться для участия можно на сайте акции.

— С начала года в проекте приняли участие более 55 тысяч человек. Для них организовали свыше 650 экскурсий и других программ в онлайн- и офлайн-форматах. С 9 по 11 декабря горожане смогут посетить около 80 площадок, в том числе детские технопарки и мастерскую по производству авторских елочных игрушек, — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводит портал mos.ru

Среди новых партнеров проекта — компания, которая выпускает элементы дорожной инфраструктуры. Посетители увидят, как производят светофоры, изготавливают дорожные знаки, а также каким образом на них наносят изображения. Кроме того, гостям продемонстрируют образцы современных импульсных дорожных знаков, знаки с внутренней подсветкой и светофоры, которые заряжаются от солнечной батареи.

В мастерской, которая выпускает уникальные елочные игрушки, москвичи познакомятся с процессом создания фарфоровых новогодних украшений.

Культурный центр «Москворечье» проведет прогулку по выставочному залу, большому хореографическому залу имени В. С. Константиновского, библиотеке и арт-пространству, которое находится на крыше здания. Можно будет посетить и те помещения, в которые обычно посетителям нельзя: техническую зону под сценой концертного зала и пространство за кулисами.

Российская онлайн-платформа по поиску вакансий и подбору персонала в своем офисе проведет мастер-класс «Как найти работу мечты».

Для самых маленьких москвичей также подготовили программу. Ребят ждут мастер-классы, которые пройдут в детских технопарках «Москва» и «Мосгормаш», «Байтик», «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, «На Зорге», «Наукоград» при Московском финансово-юридическом университете, «Альтаир» на базе МИРЭА (Российского технологического университета) и «Калибр». Кроме того, двери откроют детские технопарки Российского государственного социального университета и центра развития инжиниринга Московского политехнического университета.