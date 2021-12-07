Наталья Сергунина рассказала о программе Москвы на технологическом форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 состоится 7 декабря в гибридном формате: офлайн-мероприятие пройдет в технопарке «Сколково», онлайн-программа — на официальном сайте. Соорганизатором форума выступает правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Nobel Vision является продолжением ежегодного форума «Открытые инновации». Главная тема в этом году — Discovering NextTech («Знакомство с технологиями будущего»).

— Ежегодный форум, который теперь называется Nobel Vision, давно зарекомендовал себя в профессиональной среде. Он знакомит с перспективными технологиями, помогает талантливым разработчикам найти партнеров и инвесторов. Москва традиционно презентует здесь свой опыт по внедрению инноваций в разных сферах. Решения в области искусственного интеллекта, машинного зрения, новых материалов находят применение во многих отраслях, повышая качество жизни в городе, — отметила Наталья Сергунина.

На форуме пройдут дискуссии на темы: ESG (устойчивое развитие, экология, зеленая энергетика), Quality of Life (человекоцентричность, урбанистика, транспорт, ретейл, цифровые сервисы), Pandemic (вирусология, здравоохранение) и FutureTech (искусственный интеллект, новые материалы, интернет вещей).

Центром программы мероприятия cтанет конференция #MoscowVision, в ходе которой участники форума обсудят связь технологического развития мегаполиса и вызовов, стоящих перед человечеством: совместная борьба с пандемией, кибербезопасность, улучшение экологии и прочие.

Отдельная сессия «Expo-2030. Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира» будет посвящена заявке Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году. Участники форума рассмотрят опыт российской столицы в таких направлениях, как цифровизация, устойчивое и технологическое развитие, поддержка разработчиков перспективных IT-решений, совершенствование городской среды. В обсуждении будут участвовать представители Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, инноваторы, руководители ведущих российских и международных технологических компаний, а также эксперты — лауреаты Нобелевской премии.

Среди них физик, научный консультант фильма «Интерстеллар» Кип Торн, профессор Стэнфордского университета Томас Зюдхоф, профессор Института системной нейробиологии имени Кавли Эдвард Мозер, профессор экономики и предпринимательства Нью-Йоркского университета Томас Сарджент и другие.

— Международное сообщество признает Москву одним из самых инновационных городов мира. В столице создана инновационная экосистема, которая помогает стартапам развивать, масштабировать, тестировать и внедрять свои технологии. Перспективные решения уже сегодня трансформируют целые отрасли и проникают в повседневную жизнь, меняя ее к лучшему, — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Кроме того, в рамках трека #MoscowVision Агентство инноваций Москвы представит ESG-экосистему столицы. Гости форума узнают о главных игроках рынка и перспективных стартапах, которые придерживаются принципов устойчивого развития.

Сессию, посвященную технологическому сотрудничеству России и Китая, проведет Московский инновационный кластер. На ней, в частности, расскажут о ходе первого российско-китайского конкурса в области инноваций и предпринимательства «МИК — Чжунгуаньцунь».

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