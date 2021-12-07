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Международный день художника: какие активности подготовили дворцы и центры творчества

Марьяна Шевцова

Город
Международный день художника: какие активности подготовили дворцы и центры творчества
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Рабочая улица, 30с1 Карта всех событий

Юные москвичи смогут окунуться в мир живописи на выставках, мастер-классах, викторинах и лекциях, приуроченных к Международному дню художника. Мероприятия состоятся в онлайн-формате.

Так, Детско-юношеский центр «Виктория» приглашает ребят старше семи лет послушать лекцию «Сикстинская мадонна Рафаэля», которая будет доступна до 10 декабря по ссылке. Слушатели познакомятся с историей создания выдающегося произведения и творчеством итальянского живописца, графика и архитектора Рафаэля Санти.

Педагог Центра эстетического воспитания детей на интерактивном уроке 6 декабря в 17:00 покажет юным москвичам от шести лет полотна нидерландского живописца Винсента Ван Гога и расскажет о том, как создать авторскую картину.

Дом детского творчества на Таганке 8 декабря в 10:00 откроет онлайн-выставку работ воспитанников студий изобразительного искусства: «Юный художник», «Школа рисования», «Художник».

На мастер-классе от Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» 8 декабря в 14:00 школьники 7–12 лет вместе с педагогами вспомнят самых известных художников разных эпох и стран, а также поучатся рисовать акварелью.

Центр детского творчества «Строгино» 8 декабря в 14:00 приглашает юных художников старше шести лет на творческое занятие. Под руководством педагога студии изобразительного искусства «Краски жизни» ребята нарисуют портрет художника, работающего за мольбертом.

Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» 8 декабря в 17:00 проведет мастер-класс «Живописная работа «Арт-палитра». Юные москвичи старше семи лет воплотят на бумаге свой художественный замысел и превратят привычные предметы в необычные.

Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» 8 декабря в 17:30 приглашает школьников старше восьми лет узнать о том, как стать настоящим художником.

На мастер-классе от Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» 8 декабря в 18:00 ребята старше пяти лет начнут готовиться к новогодним праздникам и попробуют нарисовать поздравительную открытку в разных техниках живописи.

Центр развития творчества детей и юношества «Пресня» с 8 по 22 декабря организует онлайн-викторину, в ходе которой ребята 11–17 лет проверят свои знания в области искусства. Каждый участник получит электронный диплом или сертификат сразу после прохождения викторины.

Подробная информация и афиша онлайн-мероприятий, приуроченных к Международному дню художника, размещены на официальных сайтах учреждений дополнительного образования Москвы и портале «Дом онлайн».

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