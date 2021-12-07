Бесплатные экскурсии и лекции пройдут в Центре «Космонавтика и авиация»

Фото: Пресс-служба центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

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Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ с 7 по 12 декабря приглашает горожан на бесплатные экскурсии и лекции.

Во вторник, 7 декабря, гости центра смогут посетить экскурсию «До Луны и обратно», посвященную 56-й годовщине посадки на лунную поверхность советской автоматической межпланетной станции «Луна-8». Посетителям покажут глобус Луны и макеты автоматических станций «Луна-3» и «Луна-17» и расскажут, есть ли на Луне вода.

Через день, 9 декабря, на экскурсии «Герои космоса», приуроченной ко Дню Героев Отечества в России, расскажут о героях космической отрасли. Экскурсовод познакомит с именами космонавтов, участвовавших в Великой Отечественной войне, расскажет о трудностях, с которыми приходится сталкиваться покорителям космоса на орбите Земли.

В субботу и воскресенье в центре пройдут лекции. 11 декабря в рамках цикла «История космонавтики» слушатели приглашаются на лекцию «Из чего состоят космические аппараты?», а 12 декабря прозвучит лекция «Наука астрономия» из цикла «Наука в космосе».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.