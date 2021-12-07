Фестиваль «Диалог муз» пройдет в Московской консерватории

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 11/4с1 Карта всех событий

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского с 13 по 15 декабря приглашает ценителей прекрасного на Международный музыкальный фестиваль «Диалог муз». Форум является неотъемлемой частью важного события в мире классической музыки — французского фестиваля La Clе des Portes («Ключ от дверей»).

Художественными руководителями форума выступает франко-русский фортепианный дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя. Они лично выбирали исполнителей и коллективы для участия в фестивале. В их числе — скрипач-виртуоз Айлен Притчин, «Новый русский квартет», духовой квинтет «Уранос» и оперный баритон Жан-Кристоф Ланьес (Франция), виолончелист Борис Андрианов, арфистка Оксана Сидягина.

Всего в рамках фестиваля пройдут три концерта.

Первый день форума — Tea For Three («Чай на троих») — посвящен музыке России. Гости Рахманиновского зала услышат произведения Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и современного композитора Александра Чайковского.

Второй день под названием La Belle Epoque («Прекрасная эпоха») подарит слушателям магию сочинений Дебюсси и других французских классиков. Артист театра и кино Максим Линников исполнит литературные шедевры Эдгара По и Поля Верлена.

Заключительный день — Café parisien («Парижские кафе») — позволит проследить зрителям за жизнью французского кафе, в котором звучит самая разная музыка: от Франсиса Пуленка до Эдит Пиаф.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба фестиваля.