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Фестиваль семейного чтения пройдет в детской библиотеке в столице

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль семейного чтения пройдет в детской библиотеке в столице
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Калужская пл., д. 1, корп.1 Карта всех событий

Российская государственная детская библиотека с 10 по 12 декабря приглашает горожан на фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор.

Гости библиотеки смогут встретиться с писателями и художниками-иллюстраторами, принять участие в тематических квестах, интерактивных чтениях, мастер-классах и дискуссиях, послушать лекции, увидеть театрализованные чтения, новинки кино и мультфильмов.

Состоятся презентации книг «Путь к звездам», «Смешные вы ребята!», «Белый, пушистый, ничей», «На сегодня все билеты проданы», «#Киринблог». На встрече «Скорость весны» герои рассказов Ксении Драгунской оживут на сцене в исполнении юных актеров мастерской «Театр Автора». Также будет показан фильм «Гречневая поэтесса», посвященный писательнице.

Читатели смогут пообщаться с писателями Галиной Дядиной, Мариной Бородицкой, Асей Кравченко, Андреем Усачевым, Дмитрием Овсянниковым, Александрой Птухиной, Юрием Нечипоренко.

В дискуссии «Кто на свете всех страшнее? Сказки и страшилки» примут участие автор Елена Нестерина, лингвист Максим Кронгауз, фольклорист Варвара Добровольская, литературовед Ирина Арзамасцева и художник-иллюстратор Евгений Подколзин.

Актеры детского музыкального театра «Отражение» прочитают «Русалочьи сказки» Алексея Толстого и покажут спектакли «Новогоднее счастье» и «Союз Совы».

Театральный мастер-класс «Играем в русскую народную сказку» проведет Наталья Родная. А художница Юлия Сиднева приглашает на мастер-класс по книге Нины Дашевской «Зимний мастер».

Гости фестиваля смогут увидеть фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» о путешествии маленькой нерпы.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба библиотеки.

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