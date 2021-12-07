Выставка «Железнодорожная модель — 2021» открылась в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Новосущёвский переулок, 6с1 Карта всех событий

Московская детская железная дорога до 18 декабря приглашает жителей и гостей столицы на выставку «Железнодорожная модель — 2021». Мероприятие проходит во Дворце культуры Российского университета транспорта и посвящено 170-летию отправления первого поезда из Санкт-Петербурга в Москву.

Перед посетителями предстанут многочисленные железнодорожные макеты, рассказывающие историю строительства российских железных дорог и историю их настоящего времени.

Посетители увидят в динамике действующие железнодорожные станции, регулярное движение поездов по расписанию и «модельному времени», проносящие скоростные поезда и неспешно ползущие грузовые составы с паровозами. Зритель погрузится в мир железных дорог, с движущимися составами, сигналами светофоров, звуками автомобильных переездов, гудками локомотивов и огнями городов.

Юные железнодорожники лаборатории моделирования Московской детской железной дороги представляют проект «Модульные макеты железных дорог — важный элемент профориентационного обучающе-игрового процесса для детей и юношества».

Выставка работает бесплатно, сообщается на сайте Московской детской железной дороги.