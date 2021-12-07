Глава Крыма подтвердил смерть руководителя местного представительства «Аэрофлота»

Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о смерти руководителя регионального представительства авиакомпании «Аэрофлот» во вторник, 7 декабря.

Накануне в СМИ сообщили, что в своем кабинете в Крыму покончил с собой 56-летний представитель компании Роберт Валеев.

— Детали не знаю, просто информацию знаю. Ничего не готов сказать о причинах, — цитирует главу полуострова ТАСС.

По данным средств массовой информации, Валеев совершил самоубийство за несколько часов до отправления в командировку, в рамках которой он должен был встретиться с начальством.

Уточняется, что мужчина оставил в куртке предсмертную записку. В ней он попрощался с близкими, а также обвинил в своей смерти двух лиц, которые «пытались поделить бюджет авиакомпании», сообщает Telegrem-канал Mash.