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Глава Крыма подтвердил смерть руководителя местного представительства «Аэрофлота»

Полина Долганова

Происшествия
Глава Крыма подтвердил смерть руководителя местного представительства «Аэрофлота»
Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о смерти руководителя регионального представительства авиакомпании «Аэрофлот» во вторник, 7 декабря.

Накануне в СМИ сообщили, что в своем кабинете в Крыму покончил с собой 56-летний представитель компании Роберт Валеев.

— Детали не знаю, просто информацию знаю. Ничего не готов сказать о причинах, — цитирует главу полуострова ТАСС.

По данным средств массовой информации, Валеев совершил самоубийство за несколько часов до отправления в командировку, в рамках которой он должен был встретиться с начальством.

Уточняется, что мужчина оставил в куртке предсмертную записку. В ней он попрощался с близкими, а также обвинил в своей смерти двух лиц, которые «пытались поделить бюджет авиакомпании», сообщает Telegrem-канал Mash.

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