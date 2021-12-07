Студентку приговорили к семи годам колонии за убийство однокурсницы в подмосковном детском лагере

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Пушкинский городской суд вынес приговор в отношении 23-летней жительницы Москвы Александры Осиповой, которая признана виновной в убийстве однокурсницы во время прохождения практики в детском оздоровительном лагере в пушкинском поселке Доброе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева во вторник, 7 декабря.

Суд установил, что девушки вместе проходили практику в качестве вожатых в детском оздоровительном лагере «Лесной лорд». 22 июня этого года Осипова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватилась за нож и нанесла однокурснице не менее 20 ударов. От полученных травм та скончалась на месте.

— Суд приговорил Осипову к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил, — отметила Наталия Григорьева.

Ранее, Следственный комитет (СК) опубликовал видео допроса вожатой. Девушка призналась, что занервничала и схватилась за нож.

Напомним, 22 июня на территории детского лагеря в Пушкинском городском округе был обнаружен труп 20-летней вожатой. Позже была задержана 23-летняя девушка, которая проживала с потерпевшей в одной комнате.

До этого стало известно, что московский областной суд вынес приговор по уголовному делу о разбойных нападениях на салоны сотовой связи в Московской и Владимирской областях.