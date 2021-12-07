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Столичный дептранс проведет тестирование алкозамков на 10 служебных машинах

Виктория Сикерина

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Столичный дептранс проведет тестирование алкозамков на 10 служебных машинах
Фото: Pixabay

Московский департамент транспорта протестирует алкозамки на 10 служебных авто. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства во вторник, 7 декабря.

Уточняется, что проект реализуют совместно с Министерством промышленности и торговли РФ.

— Алкозамок — прибор, который блокирует двигатель и не дает завести машину, пока водитель не пройдет проверку алкотестером. Он стал целым международным трендом: в Швеции протестировали алкозамки еще в 2000 году (первыми в мире), а с 2013 года в США закон об алкозамках есть во всех штатах, — заявили в пресс-службе.

Лабораторные испытания проведут в государственном научном центре НАМИ. Эксперты тщательно проконтролируют проведение тестирования системы, чтобы в будущем ее использование было безопасным.

— Такую технологию можно применять, например, в автомобилях такси, курьерских служб, корпоративных парках компаний и других сервисах, — говорится в сообщении.

В ноябре заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков рассказал, что в Москве начнут использовать новые автомобили ЦОДД с уникальным оборудованием для создания цифровой модели города. По его словам, с развитием технологий возможно создать цифрового двойника любого предмета или объекта, даже города.

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