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Путин назначил дипломата Ярахмедова чрезвычайным послом России в Замбии

Виктория Сикерина

Общество
Путин назначил дипломата Ярахмедова чрезвычайным послом России в Замбии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил дипломата Азима Ярахмедова чрезвычайным послом России в Замбии. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 7 декабря.

— Назначить Ярахмедова Азима Алаудиновича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Замбия, — говорится в документе.

Азим Ярахмедов родился 20 февраля 1960 года в республике Дагестан. Профессиональное образование он получил в Краснодарском политехническом институте и Дагестанском государственном университете имени Ленина. Также прошел профильную переподготовку в Академии внешней торговли Министерства внешнеэкономических связей России и Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.

В 1990 году Ярахмедов стал депутатом Верховного совета Республики Дагестан, после занимал пост заместителя председателя Государственного комитета по внешнеэкономической деятельности республики.

В разные годы он работал на постах советника российского посольства в Азербайджане и Таджикистане, начальника отдела Таджикистана МИД РФ и генерального консула России в Ходженте.

До 2015 года Ярахмедов был заместителем директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России (ДСПО).

В 2015 году был назначен чрезвычайным послом России в Эритрее.

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