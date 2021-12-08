В ГИБДД назвали условие для снижения смертности на дорогах до нулевого уровня

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Госавтоинспекция будет работать над снижением смертности на дорогах в результате аварий и приведения ее к нулевым показателям. Но для этого необходимы усилия и со стороны самих граждан, заявил «Вечерней Москве» начальник управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Андрей Горяинов.

— Общество должно осознать значимость проблемы. У нас абсолютное большинство аварий происходит вследствие нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. И если мы решим эту проблему, смертность кардинально снизится, — отметил представитель ведомства.

Пока же как минимум не надо превышать скорость и гордиться этим, призвал Горяинов. Он напомнил, что высокая скорость ведет к увеличению последствий аварии. При этом имеют значение именно средняя скорость, а не максимальная, а также правильная организация процесса дорожного движения.

В ходе общения с журналистами Горяинов констатировал, что за последние годы количество погибших в ДТП в России снизилось. Если в начале 2000-х в авариях умирало около 30 тысяч человек в год, то, например, за 2020 год данный показатель едва превысил 16 тысяч. При этом машин в стране стало значительно больше.