Иммунолог Крючков развеял главную фантазию о штамме «омикрон»

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Фантазии ряда специалистов о способности «омикрона» заменить вакцину не подтверждаются имеющимися на сегодняшний день данными об этом штамме коронавируса. Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом защититься от COVID-19. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам специалиста, мнение о сниженной опасности штамма «омикрон» не имеет под собой никаких оснований.

— Сейчас у нас многих данных нет. Многие специалисты начинают фантазировать, что «омикрон» — спасение, «живая вакцина». И это не мнение — даже мейнстрим. Но оно на пустом месте — без фактических данных выдается желаемое за действительное, — отметил собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание на то, что новый штамм действительно может оказаться менее патогенным, чем «дельта». Однако возможен и вариант того, что все окажется наоборот. В публикациях западных изданий, как отметил Крючков, нигде не сказано о том, что «омикрон» станет «живой вакциной» — речь только о том, что на данный момент нет данных, подтверждающих, что этот штамм тяжелее «дельты».

Заявления о безвредности «омикрон»-штамма могут снизить темпы вакцинации, предупредил собеседник «ВМ».

— Эти заявления направлены на узкие или широкие группы общества и дестимулируют их в аспекте вакцинации. Это абсолютно дестимулирующая история, потому что часть людей, которая, может быть, планировала вакцинироваться в ближайшее время, теперь откажется. Им уже сообщили, что у нас к Новому году подарок: вакцина живая, бесплатная, и ходить никуда не надо. Перезаражаемся — и все будет хорошо, — рассказал иммунолог.

Эксперт отметил, что в конце января — начале февраля может начаться новая вспышка. В случае снижения темпов вакцинации при неблагоприятном раскладе будет упущено драгоценное время, заключил Крючков.