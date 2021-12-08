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«Динамо» отказалось принять футболиста «Манчестер Юнайтед» по финансовым причинам

Полина Долганова

Спорт
«Динамо» отказалось принять футболиста «Манчестер Юнайтед» по финансовым причинам
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стало известно, по какой причине уругвайский нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не перешел в столичное «Динамо». Об этом в среду, 8 декабря, пишет издание Metaratings.

По данным портала, уругваец уже готовился к переезду в Москву, однако столичный клуб не принял финансовые условия футболиста. Кавани планировал заключить с клубом двухлетний контракт с окладом в 8,5 миллиона евро за сезон. Свои подъемные уругваец оценил в 15 миллионов евро.

Спортсмен начал играть за английский клуб в октябре прошлого года. В текущем сезоне АПЛ он оформил один гол за пять встреч.

До этого футболист играл за французский клуб «Пари Сен-Жермен». В составе него он шесть раз становился чемпионом Франции.

Однако в этом году в футболе были и удачные трансферы. Легенда Аргентины Лионель Месси заключил контракт с ПСЖ 10 августа. Ранее он выступал только за клуб «Барселона», в составе которого десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка Испании. Четыре раза Месси побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды— на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» — приз, который получает лучший игрок года.

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