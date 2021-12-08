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Шушкевич назвал настоящую причину встречи с Ельциным в Беловежской пуще

Полина Долганова

Общество
Шушкевич назвал настоящую причину встречи с Ельциным в Беловежской пуще
Фото: Twitter / Myroslava Gongadze

Настоящей причиной конференции в Беловежской пуще были переговоры с РСФСР по поставкам энергоресурсов в Белоруссию. Об этом в среду, 8 декабря, рассказал бывший председатель Верховного Совета страны Станислав Шушкевич.

По его словам, он пригласил бывшего президента России Бориса Ельцина именно туда, потому как предполагал, что он точно согласится приехать на базу отдыха «Вискули», которая служила охотничьей резиденцией членов Политбюро ЦК КПСС.

— Ни на минуту не задумывался, что начнем решать куда более серьезные политические вопросы, — сказал Шушкевич.

Он уточнил, что инициаторами встречи были он и глава совета министров Белоруссии Вячеслав Кебич, вместе с которым они постоянно добивались встречи с Ельциным.

Политик также уточнил, что изначально на этой встрече не планировалось принимать решение о распаде Советского Союза, передает Lenta.ru.

Советский Союз распался после заключения 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство.

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