«Тройки» в честь 125-летия НИИ неотложной детской хирургии и травматологии появились в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тематические карты «Тройки» в честь 125-летия НИИ неотложной детской хирургии и травматологии появились в московском метро. Об этом 8 декабря рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В основе дизайна новых «Троек» использовались 10 детских рисунков, которые медработникам дарили маленькие пациенты. Общий тираж карт составил 10 тысяч экземпляров. Приобрести юбилейную карту можно в кассах любой станции Кольцевой линии метро.

— Мы гордимся, что в нашей стране есть такие высококвалифицированные врачи под руководством Леонида Михайловича Рошаля, которые ежедневно посвящают себя спасению маленьких пациентов. Мы поздравляем их с юбилеем и в честь этого совместно выпускаем лимитированные «Тройки» в Московском метрополитене, — передает слова руководителя департамента Макима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москва».

До этого, 4 декабря, сообщалось, что в Москве выпустили карту «Тройку», посвященную открытию Дома культуры ГЭС-2. Тираж новой тематической карты составил 10 тысяч экземпляров. Пассажиры смогут приобрести ее на станциях Кольцевой линии.