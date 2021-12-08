Почти четыре тысячи разработок за 90 лет: «НПО «Гидромаш» отмечает юбилей

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Один из ведущих производителей насосного оборудования страны, «Научно-производственное объединение гидравлических машин» (ОАО «НПО«Гидромаш»), 8 декабря отмечает 90-летие. За прошедшие годы специалисты предприятия провели более пяти тысяч фундаментальных и прикладных исследований, спроектировали почти четыре тысячи насосов. Каждая четвертая разработка запущена в серийное производство.

— Машиностроение — одна из важнейших промышленных отраслей столицы. Здесь работают более 130 предприятий, где трудятся почти 14 тысяч человек. За десять месяцев этого года производство машин и оборудования в столице увеличилось в 2,1 раза. Московские промышленники выпускают лифты, кондиционеры, оборудование для железной дороги, а также промышленные насосы — одним из лидеров, в производстве которых заслуженно считается НПО «Гидромаш», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Предприятие было образовано в 1931 году. Сначала это был гидравлический отдел, который в скором времени преобразовали в отдельный Гидро-энергетический НИИ Энергоцентра. Там создавались первые в стране гидротурбины, мощные насосы и компрессоры, предназначенные для энергетики и сельскохозяйственной отрасли. Конструкторы объединения спроектировали оборудование для канала Москва-Волга и ДнепроГЭС. Чуть позже разработали крупные насосы для ТЭЦ, первых АЭС и атомных подводных лодок. Эти работы отмечены Ленинскими и Государственными премиями. В 1984 году за заслуги по развитию отечественного гидромашиностроения, в том числе за создание насосного оборудования для ВМФ СССР, предприятия награждено Орденом Трудового Красного Знамени.

— За 90 лет существования ОАО «НПО «Гидромаш» накоплен опыт успешного внедрения своих разработок практически во все отрасли промышленности. Оборудование объединения работает на атомных электростанциях, глубоко под водой и на орбите земли. Сегодня «НПО «Гидромаш» обладает статусом научно — производственного центра корабельного насосостроения Минобороны РФ, проектирует и производит насосные агрегаты для военно-морского флота, — рассказал генеральный директор ОАО «НПО «Гидромаш» Илья Василевский.

В интересах военно-морского флота предприятие работает более полувека. По заключенным контрактам только за последние пять лет отгружено почти 800 единиц оборудования, в том числе и самые передовые типы насосного оборудования для глубоководных аппаратов специального назначения.

Также «НПО «Гидромаш» поставляет насосы различных модификаций на атомные электростанции в Китай, Индию и Иран.