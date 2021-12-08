«Докторский цикл»: какой стиль вождения убивает двигатель автомобиля

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Слишком частое глушение двигателя значительно ускоряет его износ, особенно в зимнюю погоду. Больше всего двигатели служат на автомобилях такси, несмотря на их активную эксплуатацию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

По словам специалиста, наибольший износ мотора всегда происходит при работе в холодную погоду без предварительного прогрева.

— Самый страшный цикл эксплуатации — так называемый докторский цикл, когда доктор перемещается от одного пациента к другому на небольшое расстояние. Там завелся, тут завелся — мало того что двигатель постоянно запускается, он к тому же не успевает прогреваться, что тоже очень вредно, — рассказал эксперт.

Противоположная ситуация у таксистов. В автомобилях такси двигатель практически не глушится, что позволяет значительно отсрочить его капитальный ремонт, отметил Сачков.

При этом автомобили такси в целом из-за интенсивной эксплуатации изнашиваются гораздо быстрее, подчеркнул специалист.

— Почему не рекомендуют покупать машины из-под таксистов: при тех же трех годах эксплуатации машина проходит в среднем не 50–60 тысяч километров, а 200–300 тысяч. При этом абсолютно не факт, что при 200 тысячах «таксистских» километров износ по двигателю будет больше, чем при 80 тысячах у человека, который каждый день ездил на работу на небольшие расстояния, — заметил собеседник «ВМ».

Продлить ресурс двигателя можно, предварительно прогревая его в холодную погоду, а также ограничивая нагрузку на него в первые минуты поездки. В большинстве случаев прогревать двигатель нужно всего несколько минут, заключил Сачков.