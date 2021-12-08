Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые рассказали о пользе зеленого чая

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые рассказали о пользе зеленого чая
Фото: https://pixabay.com 

Зарубежные специалисты рассказали о пользе зеленого чая. Напиток снижает уровень плохого холестерина и способствует долголетию.

Ученые доказали, что зеленый чай является отличным источником катехинов — соединений, помогающих снизить уровень холестерина в организме.

В ходе одного из исследований, где медицинские специалисты наблюдали за тремя группами грызунов, «лучше справлялись с когнитивными тестами, подтверждая нейрозащитные эффекты соединения» те животные, которые сидели на диете с водой с добавлением EGCG (галлат эпигаллокатехина — катехин, содержащийся в зеленом чае).

Еще одно исследование, проведенное китайскими специаоистами, показало, что люди, которые пьют зеленый чай более трех раз в неделю, живут в среднем на пятнадцать месяцев дольше остальных. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек, передает «Царьград».

До этого диетолог Гинзбург рассказал, кому опасно злоупотреблять чаем. К чаю, как и к кофе, с осторожностью нужно относиться и тем, у кого наблюдаются тревожные расстройства, проблемы со сном, заболевания депрессивного спектра.

Читайте также:
Ученые Холестерин Чай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте