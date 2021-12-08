Ученые рассказали о пользе зеленого чая

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Зарубежные специалисты рассказали о пользе зеленого чая. Напиток снижает уровень плохого холестерина и способствует долголетию.

Ученые доказали, что зеленый чай является отличным источником катехинов — соединений, помогающих снизить уровень холестерина в организме.

В ходе одного из исследований, где медицинские специалисты наблюдали за тремя группами грызунов, «лучше справлялись с когнитивными тестами, подтверждая нейрозащитные эффекты соединения» те животные, которые сидели на диете с водой с добавлением EGCG (галлат эпигаллокатехина — катехин, содержащийся в зеленом чае).

Еще одно исследование, проведенное китайскими специаоистами, показало, что люди, которые пьют зеленый чай более трех раз в неделю, живут в среднем на пятнадцать месяцев дольше остальных. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек, передает «Царьград».

До этого диетолог Гинзбург рассказал, кому опасно злоупотреблять чаем. К чаю, как и к кофе, с осторожностью нужно относиться и тем, у кого наблюдаются тревожные расстройства, проблемы со сном, заболевания депрессивного спектра.