Международный день прав животных отметит Мосприрода

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Мосприрода до 12 декабря приглашает горожан на тематические мероприятия, приуроченные к Международному дню прав животных. Посетители смогут принять участие в играх, экскурсиях, квестах и лекциях.

В четверг, 9 декабря, тематическое занятие «Беседы о животных» состоится в экоцентре «Битцевский лес». Его участники смогут узнать о различных видах животных, обитающих на нашей планете. В Российской государственной детской библиотеке в этот день пройдет программа «Зимующие птицы Москвы», а экоцентр «Конный двор» приглашает на праздник «Международный день защиты прав животных». Природно-исторический парк «Тушинский», в свою очередь, зовет на экскурсию «Природа Алешкинского леса».

В воскресенье, 12 декабря, экоцентр «Конный двор» организует квест-прогулку по Терлецкому парку «Ужас на крыльях ночи». В экологические игры, конкурсы и викторины приглашает поиграть экоцентр «Воробьевы горы». А в экоцентре «Лесная сказка» пройдет занятие кружка «Лесовичок», где маленькие слушатели смогут познакомиться с особенностями лесных сообществ.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.