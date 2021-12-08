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Совладельца сети магазинов «Рив Гош» задержали в Санкт-Петербурге

Виктория Сикерина

Происшествия
Совладельца сети магазинов «Рив Гош» задержали в Санкт-Петербурге
Фото: moscow-live

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали совладельца сети магазинов «Рив Гош» и интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Об этом стало известно в среду, 8 декабря.

Бизнесмена задержали вместе с его женой Инной.

Предпринимателя подозревают в мошенничестве, а именно в хищении более двух миллиардов рублей у Сбербанка, полученных на развитие бизнеса. Соответствующий кредит Мейер взял незадолго до краха интернет-ретейлера «Юлмарт», который произошел в марте 2020 года.

В настоящий момент бизнесмена и его супругу допрашивают сотрудники Следственного комитета, пишет «Коммерсант».

По информации РБК, магазины «Рив Гош» продолжают работать в привычном режиме.

Дело Августа Мейера расследуют с 2017 года. Тогда задержали совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина за получение кредита на основе ложных сведений о финансовом состоянии компании. Полученные денежные средства задержанный потратил на собственные нужды.

Тогда его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, однако после Костыгину предъявили статью «Причинение ущерба без признаков хищения». В результате прокуратура отменила данное решение.

В настоящий момент расследование дела восстановили.

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