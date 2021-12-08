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Стилист Лисовец назвал главные тренды конца 2021 года

Ирина Игнатенко

Общество
Стилист Лисовец назвал главные тренды конца 2021 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стилист Влад Лисовец рассказал о главных трендах конца 2021 года.

По словам эксперта, в моду возвращаются лаковые ткани и бархат. Стоит выбирать вещи с приталенным силуэтом.

За основу стоит взять стилистику 70-х годов.

— Обувь на платформе, грубый каблук. Самый популярный цвет, который чаще всего встречается, это розовый, но не бойтесь цветов 70-х. Это хаки, коричневый, бежевый, горчичный. Голубой и все его оттенки тоже остаются в тренде, — отметил он в комментарии ОСН.

В одежде у девушек основные тренды — это плечи-фонарики, приталенные платья, вырез декольте, максимально женственная одежда. Дополнить ее нужно грубой обувью.

Пластиковые большие очки конца 70-х и джинса тоже остаются в тренде. Стоит сделать выбор в пользу расклешенных джинсов с завышенной талией. Также стоит обратить внимание на брюки. Крой должен быть с завышенной талией, но они должны быть либо прямые и широкие, либо расклешенные. Брюки в обтяжку в настоящее время не самый модный фасон.

До этого стилист назвала главные антитренды 2022 года.

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