Наталья Сергунина: Правительство Москвы стало лауреатом премии Рунета в пяти номинациях

Премия Рунета / Фото: Официальный сайт премии Рунета

Правительство Москвы удостоилось премии Рунета сразу в пяти номинациях. Городские проекты отметили в таких категориях, как «Государство и Общество», «Креативные индустрии», «Развитие внутреннего туризма» и других. Среди лауреатов — цифровая экосистема Москвы, сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой», туристический сервис Russpass и портал Discovermoscow.com. Всего на премию было подано более тысячи заявок.

— Цифровой экосистеме столицы в этом году исполнилось 10 лет — в 2011-м мы запустили первую электронную услугу. А сейчас в ежедневных делах жителям помогает больше 380 полезных цифровых услуг и сервисов. Портал мэра и правительства Москвы mos.ru, платформы «Электронный дом», «Наш город», удобные мобильные приложения — каждый городской проект призван максимально упростить для москвичей решение бытовых задач и освободить время на то, что действительно для них важно. Хочу поблагодарить всех специалистов, кто создает и развивает столичные сервисы. Постоянное совершенствование такой мощной цифровой экосистемы — большой труд. Поздравляю вас с заслуженной наградой! — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, цифровизация позволила перейти на принципиально новый стандарт качества жизни в мегаполисе. Город стал максимально человекоцентричным, из бюрократа превратился в помощника, который всегда рядом и доступен 24 часа в сутки без выходных.

В 2021 году премия Рунета вручалась в шести основных номинациях — «Государство и общество», «СМИ и массовые коммуникации», «Образование и кадры», «Экономика и бизнес», «Наука, технологии и инновации», «Здоровье и медицина», а также в семи специальных. В их числе «Развитие внутреннего туризма», «Культурные проекты в Сети», «Игровая индустрия и киберспорт», «Креативные индустрии».

Номинация «Государство и общество»

Лауреатом премии в номинации «Государство и общество» стал проект «Цифровая экосистема Москвы. Город как сервис». По словам Натальи Сергуниной, любая технология внедряется в столице не ради самой технологии, а ради того, чтобы сделать жизнь в мегаполисе как можно более комфортной. В центре внимания цифровой трансформации — каждый житель.

Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. На данном этапе цифровая экосистема столицы включает более 10 онлайн-ресурсов, решающих разные задачи, и свыше 380 электронных услуг и сервисов. С их помощью можно записаться к врачу или на вакцинацию, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса. На городском портале mos.ru, где аккумулированы онлайн-услуги и сервисы, зарегистрированы 14,4 миллиона человек.

Лишние походы в учреждения, получение и передача бумажных справок остались в прошлом: их заменяет несколько кликов. С 2011 года электронными услугами в столице воспользовались больше двух миллиардов раз. И их востребованность с каждым годом растет: если в 2011 году жители обратились за электронными услугами и сервисами всего 57 тысяч раз, то по итогам 2020-го этот показатель превысил 400 миллионов. Практически любой бытовой вопрос можно решить онлайн.

Цифровая экосистема Москвы — это комплекс технологичных решений, в совокупности они формируют единую онлайн-среду, предлагающую большой набор полезных инструментов для каждого горожанина. Например, учетная запись Mos.ID дает возможность получить доступ более чем к 150 ресурсам — порталам и мобильным приложениям, включая не только городские, но и популярные частные площадки. Благодаря развитию цифрового межведомственного взаимодействия практически все необходимые сведения органы власти получают друг у друга в электронном виде, что избавляет горожан от необходимости предоставлять их и существенно экономит время.

«Развитие внутреннего туризма»

Московские проекты Russpass и Discovermoscow.com вместе отмечены в специальной номинации «Развитие внутреннего туризма».

Туристический сервис Russpass создан по инициативе правительства Москвы. Для его развития город сотрудничает со всеми регионами страны. Сервис начал работать летом 2020 года, с тех пор им воспользовались 1,4 миллиона человек. С помощью Russpass можно спланировать индивидуальный маршрут поездки по России, приобрести готовые туры, билеты на самолет, поезд или в музей, заказать столик в ресторане. Сегодня сервис объединяет больше 3,5 тысячи предложений для путешественников. Минувшей осенью Russpass представил мобильное приложение. Оно доступно на трех языках: русском, английском и испанском.

Всю основную информацию для путешественников аккумулирует официальный туристический портал Москвы Discovermoscow.com. Здесь собраны данные о сотнях достопримечательностей: старинных усадьбах, культурных площадках, музеях и памятниках. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу, ознакомиться с гастрономическими точками столицы.

«Креативные индустрии»

В номинации «Креативные индустрии» премию Рунета завоевал столичный сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой». С февраля этого года у москвичей есть возможность арендовать помещение в библиотеке, музее или Доме культуры, чтобы провести там свое мероприятие — выставку, спектакль, лекцию. Сейчас в сервисе представлено более 530 помещений. Кроме того, пользователь может заказать необходимое оборудование или запросить организационную помощь.

Другие столичные проекты-лауреаты

Лауреатами 2021 года стали еще два цифровых проекта правительства Москвы — применение компьютерного зрения в медицине, а также виртуальные лаборатории и мобильное приложение «Дневник МЭШ».

Премия Рунета — престижная национальная награда в области информационных технологий и электронных коммуникаций. В этом году она вручалась в 18-й раз. За все время ей отметили более 360 организаций.

Виртуальная карта столицы: на mos.ru обновили панорамы города

Виртуальные панорамы Москвы обновились в разделе «Карта» на столичном портале mos.ru. В подборку добавили новые 3D-фотографии, к тому же для удобства пользователей разработана панель инструментов, которая дает новые возможности для работы с картами и снимками. Теперь можно узнать точную дату последней съемки панорамы той или иной улицы и измерить расстояние до необходимого объекта.

— Интерактивная карта на mos.ru — часть системы «Цифровой двойник Москвы». В уходящем году на нее добавили почти 1,5 миллиона снимков, а всего их уже больше 11,4 миллиона. Впервые у пользователей появилась возможность измерить расстояние от одного объекта до другого прямо на фото. Еще функционал позволяет проследить по архивным кадрам, как менялся облик города. На сегодняшний день это самая подробная карта столицы с панорамными фотографиями, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Чтобы воспользоваться функцией «Панорама», необходимо зайти в раздел «Карта» на портале mos.ru. Далее в правом верхнем углу нужно нажать на специальный значок. Передвигаться по карте можно, нажимая в нужную точку (в нижней части экрана) либо прокручивая на 360 градусов панорамный снимок.

Новая панель инструментов, помогающая пользователю работать с панорамными снимками, размещена внизу экрана. В ней представлены восемь значков: «Информация об объектах», «Длина», «Расстояние до прямой», «Расстояние по вертикали», «Длина ломаной линии», «Площадь», «Плоскость» и «Двухэкранный режим». Кликнув на каждый из них, можно получить дополнительные сведения об изображенной на снимке местности и запечатленных объектах.

— Съемки панорам специалисты проводят один-два раза в год. Благодаря этому карта не теряет своей актуальности. Информацию на ней можно искать по тематическим разделам, например, «Мой район», «Ремонт и реконструкция», «Озеленение», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Благодаря опциям панели инструментов все панорамы стали интерактивными. Также теперь можно измерять площадь зданий и любых других сооружений. А нажав на кнопку «Информация об объектах», легко узнать адрес строения или земельного участка и другие данные, взятые из базы бюро технической инвентаризации.

Инструмент под названием «Двухэкранный режим» позволяет вывести на экран одновременно два панорамных снимка, сделанных примерно из одной точки, но в разные годы. Можно увидеть, как преобразилась столица за минувшее время. Кроме того, в каждый панорамный снимок теперь добавлена дата съемки.

Интерактивная карта на портале mos.ru — это удобный городской сервис, помогающий легко ориентироваться в городе. Карта показывает столицу в мельчайших деталях: с ее помощью можно найти любую организацию, ближайший пункт проката велосипедов или точку доступа к городскому Wi-Fi, а также узнать о планируемых изменениях в своем районе и многое другое.

Съемки в городе специалисты проводят чаще всего при помощи специальной машины — панорамомобиля, на крыше которого установлены четыре камеры. Машина передвигается по улицам, и каждые 20–30 метров все четыре камеры одновременно делают снимки. Места, где проезд на автомобиле невозможен, специалист с камерой проходит пешком. Каждый месяц сервисом пользуется в среднем 35 тысяч человек.