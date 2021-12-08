Звезда «Аншлага» разоблачила Comedy Club

Кадр из шоу Comedy Club

В Comedy Club примитивные шутки, самые неудачные из которых вырезают, и вставленный в нужные места, заранее записанный смех, рассказала российская юмористка Клара Новикова в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Звезда «Аншлага» призналась, что ее не раз приглашали в Comedy Club как участника, а не гостя, однако Новикова постоянно отказывалась, так как недовольна юмором коллег. Артистка подчеркнула, что сидеть в зале ей было интересно, но участвовать она не хотела бы, так как не привыкла к такому формату шоу.

— Все равно это съемка, записанные аплодисменты, не прямая трансляция. Когда ты видишь, что шутка провалилась, провальную шутку вырезают. А я видела, что это не смешно: и это не проходит, и это недотянули. Дальше уже приписывают аплодисменты, влепляют записанный смех туда, — рассказала Новикова.

Артистку также удивляет, что комики часто не вызывают никаких эмоций у своей публики, и смущает монтаж передачи, который не передает настоящую атмосферу зала.

— Если раньше не смеялись, то они не смеялись и в кадре. А сегодня они умирают от смеха. Сижу и думаю: «Что это он умерли сейчас? Я бы не умерла, — продолжает возмущаться Новикова.

Артистка уже многие годы радует поклонников своим юмором, причем делает это за счет импровизации, выбирая в качестве «жертвы» кого-то из зрителей. Любители шуток Новиковой считают, что она с легкостью может обойти любого современного стендапера.

— Это такой драйв! В тебе как будто живут какие-то существа. Я выхожу и думаю: «Что сказать?» Кайф! Но надо попасть в эту волну. Не всегда получается. Во многом зависит от человека, который в зале. Я люблю ситуацию, когда драйвово. Говорю не со сцены, а иду в зал. У меня бывали очень смешные ситуации. И когда их потом рассказываешь, это не так смешно, когда происходит непосредственно в зале, — поделилась звезда.