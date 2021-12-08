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В Новой Москве начали работать два новых отделения почты

Виктория Сикерина

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В Новой Москве начали работать два новых отделения почты
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Два новых почтовых отделения начали работать в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России» в среду, 8 декабря.

Отделения появились в поселениях Сосенское и Внуковское.

— Новые почтовые отделения открылись в современных жилых комплексах «Испанские кварталы» (поселение Сосенское) и «Переделкино ближнее» (поселение Внуковское). В отделениях местные жители могут не только отправить и получить письма и посылки, но и оформить подписку на газеты и журналы, оплатить коммунальные услуги, штрафы, налоги, а также квитанции за детский сад, кружки, секции, — отметили в пресс-службе организации.

Открытые почтовые отделения оснастили удобной мебелью и несколькими операционными окнами. При этом в Сосенском специалисты адаптировали помещение для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, более 30 тысяч местных жителей смогут получать необходимые услуги в новых отделениях почты, передает агентство городских новостей «Москва».

Необычные почтовые марки в честь маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского выпустили 30 ноября.

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