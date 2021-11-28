Лимитированные марки в честь маршалов Жукова и Рокоссовского выпустят 30 ноября

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Необычные почтовые марки в честь маршалов Советского союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского выпустят 30 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе акционерного общества «Марка».

В учреждении отметили, что на марках разместят картины Корина «Портрет Маршала Г.К. Жукова» и Котова «Портрет К.К. Рокоссовского». Работы выставлены в Третьяковской галерее и Государственном Русском музее соответственно.

— 30 ноября в обращение выйдут две почтовые марки, посвященные маршалам Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову и Константину Константиновичу Рокоссовскому. К выпуску двух почтовых марок будут изданы картмаксимум, художественная обложка, внутри — почтовые марки, виньетка, конверты первого дня с гашениями для Москвы, — заявили в АО «Марка».

Приобрести марки можно будет за 50 рублей. Их тираж составит по 156 тысяч, говорится в сообщении.

25 ноября в метро Москвы выпустили карту «Тройка», в оформлении которой были использованы технологии дополненной реальности. Выпуск карты приурочили к 10–летию городских электронных услуг и сервисов.