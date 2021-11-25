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Карту «Тройка» с эффектом дополненной реальности выпустили к 10-летию электронных госуслуг

Евгений Белоусов

Город
Карту «Тройка» с эффектом дополненной реальности выпустили к 10-летию электронных госуслуг
Фото: mos.ru

В метро Москвы выпустили карту «Тройка», в оформлении которой были использованы технологии дополненной реальности. Выпуск карты приурочили к 10–летию городских электронных услуг и сервисов.

Отмечается, что функционал карты останется прежним. Карта выполнена в двух цветах: белом и черном. Тираж ограничен, было выпущено 10 тысяч экземпляров.

— В ее оформлении использованы элементы дизайна портала mos.ru, который является ядром столичной цифровой экосистемы, а использование технологий дополненной реальности еще раз подчеркивает технологичность и инновационность Москвы, — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Карту «Тройка» с эффектом дополненной реальности выпустили к 10-летию электронных госуслуг Фото: mos.ru

Приобрести новую «Тройку» можно с 25 ноября в кассах станций Кольцевой линии метро и внутри кольца.

20 ноября в Москве выпустили новую карту «Тройка» с дополненной реальностью в честь годовщины запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Ее тираж составил 10 тысяч экземпляров.

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