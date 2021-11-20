Карту «Тройка» с дополненной реальностью выпустили в честь годовщины запуска МЦД

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице выпустили новую карту «Тройка» с дополненной реальностью в честь годовщины запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Ее тираж составляет десять тысяч экземпляров. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Уникальные AR-Тройки — в честь Дня рождения МЦД. Переходите по QR-коду и смотрите, как оживает город и заставляет сердца биться чаще, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что можно зайти в дополненную реальность, сделать там селфи и выложить фото в социальных сетях с поздравительным хэштегом #2годаМЦД.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Карты начнут продавать с 21 ноября, найти их можно будет в кассах станций метро, на которых есть пересадка на МЦД.

Накануне сообщалось, что в Москве появилась новая тематическая карта «Тройка» с изображением советского грузовика МАЗ-200. Тираж проездного составляет 9,5 тысячи экземпляров. Его можно купить в сувенирных магазинах Музея транспорта, а также в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ.