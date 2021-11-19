В Москве выпустили тематическую карту «Тройка» с грузовиком МАЗ-200

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

В Москве появилась новая тематическая карта «Тройка» с изображением советского грузовика МАЗ-200. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Это первый советский тяжелый грузовик с дизелем. Сначала его производили в Ярославле, а в 50-е годы передали Минску, — говорится в сообщении Дептранса.

Грузовик успешно выполнял свою функцию до первого десятилетия XXI века.

В 2003 году машину восстановили в виде бортового грузовика с кузовом. Тогда машина вновь приобрела оригинальный серый цвет.

Тираж проездного составляет 9,5 тысячи экземпляров. Его можно купить в сувенирных магазинах Музея транспорта, а также в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ, подытожили в департаменте.

Недавно в Москве появилась транспортная карта «Тройка» в честь создания в городе пилотных площадок нового типа для выгула собак. Тираж карты составляет 10 тысяч экземпляров. Главным героем карты стал пес Буся, который является подопечным центра реабилитации животных «Юна» и участником проекта «Хвосты и лапки», который помогает питомцам обрести свой дом. Фотографию Буси сделали в первом парке для собак в районе Северное Медведково.

До этого в столичном метро появилась новая карта «Тройка» в честь закрытия речной навигации в Москве. Тираж нового проездного составил пять тысяч экземпляров. Купить «Тройку» можно в кассах на станции метро «Речной вокзал», на Кольцевой линии и на станциях внутри кольца.